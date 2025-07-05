Генсек НАТО припугнул Евросоюз перспективой учить русский

Генсек НАТО Рютте вновь пошутил про Лаврова и призвал учить русский

Генсек НАТО Марк Рютте снова сделал выпад в сторону главы МИД России Сергея Лаврова и припугнул страны Евросоюза перспективой учить русский язык. Глава альянса высказался об этом в беседе с американской газетой The New York Times.

По словам Рютте, страны — участницы НАТО должны выполнять задачи по развитию оборонной промышленной базы, повышению кибербезопасности, а также подготовке общества и военнослужащих.

«Да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придется выучить русский язык», — сказал он.

Комментируя слова Лаврова о том, что данная цель фактически обанкротит членов альянса и приведет к концу НАТО, Рютте попытался пошутить. Он заявил, что никогда не воспринимал российского министра всерьез.

«Когда вы говорите о фейковых новостях, слушайте Сергея Лаврова», — сказал генсек альянса.

Рютте уже не первый раз высказывается в адрес главы МИД. Ранее он сообщил, что Лавров занимает свой пост «с момента рождения Иисуса Христа».