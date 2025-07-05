Аэропорт Сочи задержал 25 рейсов из-за ограничений в Москве и Петербурге

Введенные ограничения на работу аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Приволжья сказались на работе воздушной гавани Сочи. Об этом в пресс-службе аэропорта сообщили РИА «Новости» .

Там пояснили, что перевозчики сейчас корректируют расписания: переносят, отменяют или объединяют рейсы из-за срыва графика полетов.

Судя по онлайн-табло аэропорта Сочи, задержка на вылет и прилет коснулась 25 рейсов в Москву, Екатеринбург, Казань и Анталью.

Самолет в Нижний Новгород вместо вылета в 10:00 субботы отправится в 03:05, а в Иркутск — вместо 12:20 в 02:00.

«Авиакомпании задержанных рейсов обеспечивают пассажиров услугами в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а также при необходимости размещают в гостинице», — заявили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Самые крупные проблемы возникли у аэропортов Шереметьево и Пулково. Из-за ограничений на прием и вылет в воздушных гаванях скопились толпы пассажиров, которые не смогли улететь. Прибывших не выпускали из самолетов несколько часов.