В Польше умер актер из «Мухтара» и «Ментовских войн»

Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет от рака

Через две недели после 49-летия умер белорусский и российский актер Андрей Бордухаев. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

«В ночь на 5 июля не стало известного театрального деятеля из Гомеля: на 50‑м году жизни от последствий онкологического заболевания умер Андрей Бордухаев-Орел. Это произошло в Польше, где гомельчанин жил последние годы. У Андрея остались жена и четверо детей», — отметили в ассоциации.

Бордухаев окончил Белорусскую государственную академию искусств, выступал в Гомельском областном драматическом театре, работал на киностудии «Беларусьфильм» и руководил Team Theatre.

Российской публике Бордухаев знаком по ролям в сериалах «Мухтар», «Ментовские войны», «Псевдоним Албанец», «Журов», «Следователь Протасов», «Детективное агентство „Иван да Марья“».

За две недели до смерти, 20 июня, ему исполнилось 49 лет.