Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Балашихе

Военные следователи и представители администрации проверили документы у иностранных граждан, которые проживают на территории России. Гражданам вручили повестки в военкомат для уточнения информации.

Военные следователи проверили документы у 300 человек. Иностранцев доставили в подразделение МВД России, а тем, кто получил гражданство, вручили повестки в военкомат.

«Жалобы граждан, постоянно проступающие во все силовые подразделения, привели к профилактическим мероприятиям для улучшения благосостояния граждан», — сказал руководитель военного следственного отдела Следственного комитета по Балашихинскому гарнизону, полковник юстиции Юрий Зимонин.

На мигрантов, которые находятся на территории России незаконно, составят административные протоколы. Нарушителей выдворят из страны, а при несоблюдении требований УК РФ последует уголовная ответственность.

Также рассматривают вопрос о закрытии молильного дома, который является незаконным — он не оформлен в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации.