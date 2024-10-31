Украинские ВВС заявили о масштабном ударе по мосту через Днестровский лиман

Подразделения ВС РФ ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. С таким заявлением выступили представители украинских ВВС, сообщило РИА «Новости» .

По их данным, российские военные выпустили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над черноморской акваторией.

Мост, по которому нанесли удар, соединяет Одессу и Белгород-Днестровский. Через него проходит автомобильное и железнодорожное сообщение с Молдавией и Румынией. Длина переправы составляет около 350 метров.