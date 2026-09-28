Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 254 украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами 254 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты самолетного типа уничтожили в период с 20:00 до 08:00. Атаки беспилотников отразили в Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областях, над акваториями Азовского и Черного морей.

Также военные сбили БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, под Белгородом и Брянском.

В ночь на 27 сентября над регионами ликвидировали почти 100 беспилотников. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и акватория Черного моря.

В результате удара БПЛА по автомобилю на трассе Брянск — Новозыбков пострадал мирный житель. Врио губернатора региона Егор Ковальчук отметил, что ЧП произошло рядом с селом Смотровая Буда Клинцовского района. Пострадавшего водителя госпитализировали.