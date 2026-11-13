В сторону Московского региона с вечера летели 467 беспилотников

С 18:00 12 ноября по 08:00 пятницы в сторону Московского региона летели 467 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Большую часть вражеских аппаратов силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних рубежах, 144 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом за вечер и ночь сбили 133 беспилотника.

В это же время ВСУ предприняли налет на Ростовскую область. БПЛА повредил многоквартирный дом в Октябрьском районе, жильцы отправились в ПВР. Один мужчина получил ранения, его направили на стационарное лечение.