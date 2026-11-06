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    «Солнцепек» выжег опорник ВСУ на Днепропетровском направлении

    МО: экипаж «Солнцепека» спалил термобарическим ударом опорник с бойцами ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне спецоперации расчеты ТОС-1А «Солнцепек» не оставляют боевикам ВСУ ни единого шанса. На Днепропетровском направлении российские военные выжгли украинские укрепления одним ударом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А отряда специального назначения отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск „Центр“ нанесли термобарический удар по пункту управления формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», — уточнили в военном ведомстве.

    Экипаж ТОС-1А скрытно выдвинулся на огневую позицию под прикрытием наблюдательных беспилотников. После развернул «Солнцепек» и нанес серию ударов термобарическими снарядами. Как итог — в зоне поражения уничтожены все боевики ВСУ. Все время боевой работы расчета его безопасность обеспечивали группы прикрытия и посты воздушного наблюдения.

    Этим летом расчет «Солнцепека» спалил украинский опорник под Красным Лиманом, открыв тем самым путь для российских штурмовых групп.

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