В зоне спецоперации расчеты ТОС-1А «Солнцепек» не оставляют боевикам ВСУ ни единого шанса. На Днепропетровском направлении российские военные выжгли украинские укрепления одним ударом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А отряда специального назначения отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск „Центр“ нанесли термобарический удар по пункту управления формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», — уточнили в военном ведомстве.

Экипаж ТОС-1А скрытно выдвинулся на огневую позицию под прикрытием наблюдательных беспилотников. После развернул «Солнцепек» и нанес серию ударов термобарическими снарядами. Как итог — в зоне поражения уничтожены все боевики ВСУ. Все время боевой работы расчета его безопасность обеспечивали группы прикрытия и посты воздушного наблюдения.

Этим летом расчет «Солнцепека» спалил украинский опорник под Красным Лиманом, открыв тем самым путь для российских штурмовых групп.