ВС России поразили четыре тепловые электростанции и две электроподстанции ВСУ

Российские войска поразили четыре тепловые электростанции в Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а также две электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня ночью [ВС России] нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в ведомстве.

Российские войска поразили тепловые электроподстанции Ладыжинская, Криворожская и Приднепровская в Винницкой и Днепропетровской областях, а также в Харьковской области нанесли удары по электростанциям Змиевская и Лосево и по тепловой электростанции Харьковская.

В Одесской области ВС России поразили портовую инфраструктуру в порту Килия. В порту Южный и в Черном море ударили по двум «сухогрузам», доставляющим военное имущество для ВСУ.