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    ВС России поразили четыре тепловые электростанции и две электроподстанции ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска поразили четыре тепловые электростанции в Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а также две электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Сегодня ночью [ВС России] нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в ведомстве.

    Российские войска поразили тепловые электроподстанции Ладыжинская, Криворожская и Приднепровская в Винницкой и Днепропетровской областях, а также в Харьковской области нанесли удары по электростанциям Змиевская и Лосево и по тепловой электростанции Харьковская.

    В Одесской области ВС России поразили портовую инфраструктуру в порту Килия. В порту Южный и в Черном море ударили по двум «сухогрузам», доставляющим военное имущество для ВСУ.

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