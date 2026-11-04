Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, направлявшихся к Москве

Российские средства противовоздушой обороны уничтожили пять беспилотников, которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс» .

На местах падения обломков начали работу специалисты экстренных служб.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что 29 октября над российской территорией за сутки сбили свыше 1,4 тысячи беспилотников, в том числе 1214 — в ночные часы. Более 600 аппаратов направлялись к Московскому региону. В Минобороны подчернули, что атака на российские регионы в период проведения саммита Россия — Африка стала одной из самых масштабных.