Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Севастополе после атак БПЛА

В Севастополе ввели ограничения на подачу энергии после удара по объектам за городом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев .

Поскольку основную электроэнергию город получает из других регионов, последствия атак отражаются на энергоснабжении Севастополя.

Сейчас в городе работает оперативный штаб.

«К сожалению, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика «2 через 6». Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим», – подчеркнул Развозжаев.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили более 850 беспилотников за ночь. Дроны уничтожили над 15 регионами России.

Мэр столицы Сергей Собянин утром 3 ноября сообщил, что в сторону Московского региона с вечера понедельника летели 493 БПЛА. По его словам, 187 беспилотников противовоздушная оборона нейтрализовала на подлете к столице, а большую часть – на дальних рубежах.