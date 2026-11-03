Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Севастополе после атак БПЛА
В Севастополе ввели ограничения на подачу энергии после удара по объектам за городом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
Поскольку основную электроэнергию город получает из других регионов, последствия атак отражаются на энергоснабжении Севастополя.
Сейчас в городе работает оперативный штаб.
«К сожалению, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика «2 через 6». Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим», – подчеркнул Развозжаев.
Ранее стало известно, что силы ПВО сбили более 850 беспилотников за ночь. Дроны уничтожили над 15 регионами России.
Мэр столицы Сергей Собянин утром 3 ноября сообщил, что в сторону Московского региона с вечера понедельника летели 493 БПЛА. По его словам, 187 беспилотников противовоздушная оборона нейтрализовала на подлете к столице, а большую часть – на дальних рубежах.