Силы ПВО сбили 514 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

За минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской и Калужской областей. Также противник атаковал Липецкую, Тамбовскую, Рязанскую, Саратовскую области, Краснодарский край, Крым и другие регионы.

Кроме того, беспилотники ВСУ ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что российские «Ланцеты» и ударные БПЛА сожгли артсистемы ВСУ в Запорожской области. Также российские бойцы поразили замаскированные в укрытиях Paladin и две САУ «Богдана».