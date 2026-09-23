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    Силы ПВО сбили 514 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    За минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской и Калужской областей. Также противник атаковал Липецкую, Тамбовскую, Рязанскую, Саратовскую области, Краснодарский край, Крым и другие регионы.

    Кроме того, беспилотники ВСУ ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

    Ранее стало известно, что российские «Ланцеты» и ударные БПЛА сожгли артсистемы ВСУ в Запорожской области. Также российские бойцы поразили замаскированные в укрытиях Paladin и две САУ «Богдана».

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