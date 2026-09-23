ВСУ перекинули подразделения охраны и ремонтников из Черниговской области в Сумскую, чтобы усилить оборону Сум. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Украинское командование перебросило из Черниговской в Сумскую область подразделения охраны, ремонтников и других тыловых частей с целью укрепления обороны Сум», — сказал собеседник журналистов.

По его словам, оборону на Черниговском направлении усиливают с помощью инженерных сооружений и минирования.

Ранее стало известно, что расчеты БПЛА 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 украинских боевиков на Сумском направлении.

Как отметил в беседе с журналистами командир роты с позывным Грот, разведчики зафиксировали перемещение сил ВСУ как в лесных массивах, так и на автомобильных дорогах. На основании полученных данных, расчеты FPV-дронов сразу нанесли удары.