360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВСУ перебросили подразделения охраны и ремонтников в Сумскую область для обороны

    Фото: РИА «Новости»

    ВСУ перекинули подразделения охраны и ремонтников из Черниговской области в Сумскую, чтобы усилить оборону Сум. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Украинское командование перебросило из Черниговской в Сумскую область подразделения охраны, ремонтников и других тыловых частей с целью укрепления обороны Сум», — сказал собеседник журналистов.

    По его словам, оборону на Черниговском направлении усиливают с помощью инженерных сооружений и минирования.

    Ранее стало известно, что расчеты БПЛА 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 украинских боевиков на Сумском направлении.

    Как отметил в беседе с журналистами командир роты с позывным Грот, разведчики зафиксировали перемещение сил ВСУ как в лесных массивах, так и на автомобильных дорогах. На основании полученных данных, расчеты FPV-дронов сразу нанесли удары.