Ценой жизни уничтожил пулеметный расчет. Боец СВО из Подмосковья Андрей Кулаков получил звание Героя России посмертно

Подполковнику Андрею Кулакову, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, указом президента посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручили семье военнослужащего медаль «Золотая Звезда».

Звание Андрею Кулакову присвоили за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Вместе с медалью родным офицера передали удостоверение Героя России и памятную грамоту.

«Сегодня мы чествуем героя, который отдал свою жизнь за нашу страну. Он окончил военную академию, продолжительное время служил, потом работал на предприятии. В 2024-м принял решение отправиться в зону СВО и выполнял самые сложные, самые опасные задачи на переднем крае. Делал это очень достойно — спасал ребят, которые были с ним, прикрывал их до последнего. Хочу выразить слова признательности и поддержки его семье, сказать, что для меня большая честь находиться сегодня в вашем кругу», — отметил Андрей Воробьев.

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От службы в ПВО до работы на заводе Андрей Кулаков родился в Брянской области. Военное образование он получил в Военной академии войсковой противовоздушной обороны РФ в Смоленске, после чего его направили служить в Наро-Фоминск. Офицер занимал различные должности: был начальником расчета и командиром батареи, а затем возглавлял штаб зенитного дивизиона. После увольнения в запас Кулаков сменил военную службу на работу на Апрелевском заводе, где шесть лет трудился инженером-наладчиком.

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В 2024 году он вновь вернулся в армию, заключив контракт с Министерством обороны и отправившись в зону специальной военной операции. Там офицеру доверили командование штурмовым отрядом, бойцы которого выполняют наиболее сложные задачи, включая прорыв укреплений, захват высот и удержание занятых позиций.

Пять часов боя Боевой товарищ Кулакова отметил его профессионализм и отношение к подчиненным. «Андрей, как и все настоящие офицеры, был для своих бойцов настоящим командиром, а для товарищей — верным другом. Мы служили вместе более года, и за это время он показал себя только с лучшей стороны. Он был грамотным, надежным и внимательным командиром, за которым люди готовы были идти», — рассказал военнослужащий. В марте этого года подполковник участвовал в бою за важный опорный пункт. Во время продвижения группы противник открыл интенсивный огонь. Кулаков на протяжении пяти часов продолжал вести бой, прикрывая личный состав, и уничтожил пулеметный расчет. Созданные им условия позволили маневренной группе обойти позиции противника с фланга и захватить опорный пункт. Во время боя уничтожили 27 противников. При этом Кулаков подвергся атакам беспилотников и получил смертельное ранение.

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«Андрей Кулаков был настоящим боевым офицером, преемником славных традиций своих предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество. Мы гордимся тем, что Андрей Николаевич героически выполнил свой воинский долг. Для меня честь вручить его семье Звезду Героя РФ», — отметил Игорь Серицкий.

Любящий муж, заботливый отец, сын и брат На церемонию пришли родные и сослуживцы Андрея Кулакова. Награду получили его вдова Светлана, дочь и сын, а также родители и сестра офицера. «Я хочу сказать большое спасибо за высокую оценку подвига моего супруга. Он был любящим мужем, заботливым отцом, сыном и братом. Андрей выполнил свой офицерский долг перед Родиной, к сожалению, ценой своей жизни. Мы бесконечно гордимся им, вечная ему память, но боль и слезы от потери будут в наших сердцах всегда», — сказала вдова героя Светлана Кулакова.

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Мама офицера Любовь Кулакова во время церемонии пожелала военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, вернуться домой к своим семьям.