Ценой жизни уничтожил пулеметный расчет. Боец СВО из Подмосковья Андрей Кулаков получил звание Героя России посмертно
Андрей Воробьев вручил «Золотую Звезду» семье погибшего бойца СВО из Подмосковья
Подполковнику Андрею Кулакову, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, указом президента посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручили семье военнослужащего медаль «Золотая Звезда».
Звание Андрею Кулакову присвоили за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Вместе с медалью родным офицера передали удостоверение Героя России и памятную грамоту.
«Сегодня мы чествуем героя, который отдал свою жизнь за нашу страну. Он окончил военную академию, продолжительное время служил, потом работал на предприятии. В 2024-м принял решение отправиться в зону СВО и выполнял самые сложные, самые опасные задачи на переднем крае. Делал это очень достойно — спасал ребят, которые были с ним, прикрывал их до последнего. Хочу выразить слова признательности и поддержки его семье, сказать, что для меня большая честь находиться сегодня в вашем кругу», — отметил Андрей Воробьев.
От службы в ПВО до работы на заводе
Андрей Кулаков родился в Брянской области. Военное образование он получил в Военной академии войсковой противовоздушной обороны РФ в Смоленске, после чего его направили служить в Наро-Фоминск.
Офицер занимал различные должности: был начальником расчета и командиром батареи, а затем возглавлял штаб зенитного дивизиона. После увольнения в запас Кулаков сменил военную службу на работу на Апрелевском заводе, где шесть лет трудился инженером-наладчиком.
В 2024 году он вновь вернулся в армию, заключив контракт с Министерством обороны и отправившись в зону специальной военной операции. Там офицеру доверили командование штурмовым отрядом, бойцы которого выполняют наиболее сложные задачи, включая прорыв укреплений, захват высот и удержание занятых позиций.
Пять часов боя
Боевой товарищ Кулакова отметил его профессионализм и отношение к подчиненным.
«Андрей, как и все настоящие офицеры, был для своих бойцов настоящим командиром, а для товарищей — верным другом. Мы служили вместе более года, и за это время он показал себя только с лучшей стороны. Он был грамотным, надежным и внимательным командиром, за которым люди готовы были идти», — рассказал военнослужащий.
В марте этого года подполковник участвовал в бою за важный опорный пункт. Во время продвижения группы противник открыл интенсивный огонь. Кулаков на протяжении пяти часов продолжал вести бой, прикрывая личный состав, и уничтожил пулеметный расчет.
Созданные им условия позволили маневренной группе обойти позиции противника с фланга и захватить опорный пункт. Во время боя уничтожили 27 противников. При этом Кулаков подвергся атакам беспилотников и получил смертельное ранение.
«Андрей Кулаков был настоящим боевым офицером, преемником славных традиций своих предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспримерную стойкость и мужество. Мы гордимся тем, что Андрей Николаевич героически выполнил свой воинский долг. Для меня честь вручить его семье Звезду Героя РФ», — отметил Игорь Серицкий.
Любящий муж, заботливый отец, сын и брат
На церемонию пришли родные и сослуживцы Андрея Кулакова. Награду получили его вдова Светлана, дочь и сын, а также родители и сестра офицера.
«Я хочу сказать большое спасибо за высокую оценку подвига моего супруга. Он был любящим мужем, заботливым отцом, сыном и братом. Андрей выполнил свой офицерский долг перед Родиной, к сожалению, ценой своей жизни. Мы бесконечно гордимся им, вечная ему память, но боль и слезы от потери будут в наших сердцах всегда», — сказала вдова героя Светлана Кулакова.
Мама офицера Любовь Кулакова во время церемонии пожелала военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, вернуться домой к своим семьям.
«Я горжусь своим сыном, буду помнить и любить его до конца своих дней», — заключила она.