Мать и ее 13-летняя дочь пострадали из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Украинские неонацисты атаковали беспилотником город Шебекино, пострадали женщина и 13-летняя девочка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил оперштаб Белгородской области.

«В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В оперштабе также добавили, что в городе из-за взрыва беспилотника на парковке предприятия получили повреждения два легковых автомобиля. Кроме того, в результате очередных атак БПЛА загорелись частный дом и еще одна машина.

Украинские беспилотники атаковали поселки Степное и Красная Яруга в Краснояружском округе, где повреждения получили линия электропередачи, легковой автомобиль и остекление в частном доме. БПЛА ВСУ также ударили по селу Маломихайловка Шебекинского округа и селу Косилово Грайворонского округа.

Ранее украинский БПЛА ударил по машине в ДНР, погибла семейная пара с 15-летним подростком.