Штурмовики Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — заявили в оборонном ведомстве.

Украинская армия потеряла много военных и бронетехники. Как подчеркнули в Минобороны, враг будет разбит.

До этого ведомство показало видео с ударами Су-34 по боевикам в Курской области. Для атаки авиация задействовала бомбы ФАБ-500. Также российская гаубица уничтожила полевой боекомплект украинской армии.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Военные использовали бронетехнику из США и Европы, они наносили удары по домам и машинам мирных жителей.

Пострадали более 60 человек. По одной из версий газеты The Washington Post, ВСУ хотели сорвать поставки российского газа в Европу.