Российская гаубица уничтожила полевой боекомплект украинской армии, привезенный в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Ранее российские военные во время разведывательных мероприятий выявили в приграничье замаскированный боекомплект противника. Они передали координаты, и вскоре по месту выстрелили из гаубицы Д-30. Боекомплект удалось полностью уничтожить.

Также сегодня Минобороны показывало, как экипажи штурмовиков Су-34 поражают цели противника с помощью бомб ФАБ-500.

Telegram-канал Shot сообщил, что российские военные совместно с пограничниками провели контрпрорыв в Кореневском районе, ликвидировав около 60 боевиков и взяв в плен еще 15.