Гаубица уничтожила полевой боекомплект ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в Курской области

Российская гаубица уничтожила полевой боекомплект украинской армии, привезенный в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Ранее российские военные во время разведывательных мероприятий выявили в приграничье замаскированный боекомплект противника. Они передали координаты, и вскоре по месту выстрелили из гаубицы Д-30. Боекомплект удалось полностью уничтожить.

Также сегодня Минобороны показывало, как экипажи штурмовиков Су-34 поражают цели противника с помощью бомб ФАБ-500.

Telegram-канал Shot сообщил, что российские военные совместно с пограничниками провели контрпрорыв в Кореневском районе, ликвидировав около 60 боевиков и взяв в плен еще 15.

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте