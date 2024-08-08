Более 60 человек пострадали за время атаки ВСУ на Курскую область

Минздрав: в Курской области пострадали 66 человек, в том числе 9 детей

Фото: РИА «Новости»

В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек. Такие данные предоставила пресс-служба Минздрава России.

«С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе девять детей», — сообщили в ведомстве.

В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. В медучреждениях им оказывают всю необходимую помощь, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Глава государства отметил, что сегодняшняя ситуация требует мужества и собранности.

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