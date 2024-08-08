Минобороны показало на видео удары Су-34 по ВСУ в Курской области

МО опубликовало запись с ударами авиабомб ФАБ-500 по ВСУ под Курском

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили военную технику и подразделения ВСУ в Курской области. Видео с ударами опубликовала пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве объяснили, что для атаки авиация задействовала бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. С помощью этих снарядов ВС России наносят удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, сообщили «Известия».

По данным Минобороны, экипажи уничтожили цели и вернулись на аэродром вылета. Ликвидацию объектов подтвердила разведка.

Ранее российская армия атаковала аэропорт в Харьковской области. Член Общественной палаты Владимир Рогов уточнил, что войска точным ударом ликвидировали запасной командный пункт, где находились иностранные наемники.