Украина попросила у США разрешения бить ATACMS по России

Украина попросила Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам России в связи с нападением на Курскую область. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.

При вторжении боевики использовали бронетехнику США и Европы. Администрация американского президента Джо Байдена не возражала против операции, хотя раньше устанавливала ограничения на использование западного оружия.

«Наступление <…> может быть направлено на то, чтобы отвлечь российские войска с других участков фронта, где украинские военные неуклонно теряли позиции в последние месяцы», — предположили авторы материала.

В атаке на Курскую область ВСУ задействовали в том числе элитные штурмовые бригады, оснащенные американскими и немецкими транспортными средствами и танками, утверждают журналисты,

Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов.

«Это даст им необходимые рычаги воздействия для переговоров с Россией — в этом вся суть», — заявил советник Зеленского.

Украинские боевики на танках попытались прорваться через границу в Курской области 6 августа. Пострадали более 60 мирных жителей, людям пришлось покинуть свои дома. Бои продолжаются до сих пор. Ранее 360.ru показал кадры последствий обстрелов. Ранее в регион прибыл командир Апти Алаудинов вместе с одним из отрядов «Ахмата». Он заявил, что украинские военные всеми силами пытаются продвигаться вперед, но российские войска успешно отражают атаки.