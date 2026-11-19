В зоне спецоперации водитель взвода обеспечения ефрейтор Сергей Формалев доставил горюче-смазочные материалы (ГСМ) и боеприпасы бойцам на одном из тактических направлений, несмотря на угрозу обстрелов ВСУ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Боец выполнял задачу по оборудованию склада. Несмотря на угрозу артобстрела и атак FPV-дронов ВСУ, Формалев обеспечил скрытное размещение запасов. Боец доставил матсредства в назначенный район на автомобиле «УАЗ».

В Минобороны отметили, что запасы сохранились благодаря решительным действиям Формалева. Мотострелковый батальон получил необходимые материально-технические средства, поддержавшие его боеспособность.

Ранее боец группы командира Аида спецназа «Ахмат» с позывным Кобзон рассказал, какая примета трижды спасла жизни ему и сослуживцам на «дороге смерти» на Сумском участке. По его словам, перед налетами вражеских беспилотников их «буханка» каждый раз глохла.