Минобороны сообщило об ударе беспилотника по идущему в Одессу сухогрузу

Перевозившее грузы военного назначения в порт Одессы судно попало под удар российского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы продолжили воздушные удары по морским судам, перевозящим грузы, предназначенные для украинских боевиков.

«Сегодня днем в результате удара поражено морское судно типа „сухогруз“ на переходе морем, доставлявшее в порт „Одесса“ грузы военного назначения», — заявили в пресс-службе.

В среду, 18 ноября, запущенные российскими бойцами беспилотники ударили по порту «Измаил». Целями стали склады с грузами, предназначенными для украинских боевиков, а также точки разгрузки судов. Кроме того, в зону поражения попало судно с грузами двойного назначения, идущее в порт «Южный».