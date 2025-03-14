Российские войска нанесли 15 ударов по газовой системе Украины за неделю

Минобороны сообщило о 15 ударах высокоточным оружием по газовой системе Украины

Российские военные с 8 по 14 марта нанесли 15 групповых ударов по газовой инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу военных заводов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что для поражения целей военные использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники.

«Поражены объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

В результате ударов сильные повреждения получили также инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, склады с беспилотниками, места подготовки операторов дронов.

Кроме того, воздушные атаки российских сил уничтожили склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами украинских войск и пункты временного размещения боевиков.

В ночь на вторник, 11 марта, российские беспилотники атаковали нефтебазу в Одессе. После возникшего пожара город окутал густой дым.

Руководитель пророссийского подполья Сергей Лебедев отмечал, что пожар оставил находящихся на передовой украинских боевиков без горюче-смазочных материалов. Помимо этого, по словам подпольщика, новое место для хранения топлива властям города найти сложнее, потому что все проверки дорог и установка новых систем противовоздушной обороны хорошо видят российские военные.