Около 30 бездомных животных нашли хозяев на фестивале «Юна-Фест» в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 5 июля впервые прошел фестиваль «Юна-Фест», где бездомные животные могли обрести хозяев. В результате гости мероприятия забрали домой 23 кошки и шесть собак.

Всего на выставке представили 110 животных из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» и других приютов. Предварительно все питомцы прошли ветеринарный контроль — их привили и чипировали, для них оформили полный пакет документов.

Профессиональные кинологи и зоопсихологи консультировали гостей фестиваля по вопросам содержания животных и ухода за ними. Процедура передачи питомца включала простую беседу со специалистом и подписание договора ответственного содержания.

На фестивале работал благотворительный маркет, проект «Друг для Друга» организовал интерактивную зону с лекциями и мастер-классами. Кроме того, для детей провели анимационную программу, где все желающие могли принять участие в творческих активностях.