Полиция Новороссийска задержала подростка за насмешки над фамилиями бойцов СВО

Опубликовавшего в интернете видео с насмешками над фамилиями участников специальной военной операции подростка задержали в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

В ведомстве пояснили, что 17-летнего юношу доставили в подразделение по делам несовершеннолетних, где с ним проведут беседу сотрудники ведомства, а также представители Центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД.

«Уважаемые родители, проводите беседы с детьми, контролируйте их местонахождение, разъясните, что за подобное поведение предусмотрена ответственность», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным «Коммерсант Кубань-Черноморье», подросток опубликовал видео в одном из городских Telegram-каналов. Он извинился за свое поведение и подчеркнул, что не хотел никого оскорбить. Мальчик добавил, что занимается волонтерской деятельностью и принимал участие в сборе и доставки гуманитарной помощи.

В конце июня полиция Иркутска задержала блогершу Марию Махмутову, оскорбившую участников спецоперации. После массовой критики девушка удалила страницу и обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность ее задержания.