В Молдавии заявили о желании вступить в ОДКБ

Фото: РИА «Новости»

Молдавии необходимо стать членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, сообщило РИА «Новости».

«Молдова однозначно должна стать членом ОДКБ», — сказал Шор журналистам во время  съезда оппозиционного блока «Победа».

Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян предупредил о готовности республики покинуть ОДКБ.

По его словам, Ереван не станет терпеть бездействие партнеров по организации по вопросу политической поддержки. Политик подчеркнул, что решение может быть окончательным.

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