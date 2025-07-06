В Молдавии заявили о желании вступить в ОДКБ
Молдавии необходимо стать членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, сообщило РИА «Новости».
«Молдова однозначно должна стать членом ОДКБ», — сказал Шор журналистам во время съезда оппозиционного блока «Победа».
Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян предупредил о готовности республики покинуть ОДКБ.
По его словам, Ереван не станет терпеть бездействие партнеров по организации по вопросу политической поддержки. Политик подчеркнул, что решение может быть окончательным.
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