Центр детского творчества на Школьной улице обновят в Подольске

В доме № 10/1В на Школьной улице в микрорайоне Климовск в Подольске, где расположен Центр детского творчества, проведут капитальный ремонт. Срок окончания работ запланировали на 2026 год.

Там обновят фасад, входную группу, инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Помимо этого, запланировали кровельные работы и благоустройство территории. После ремонта в обновленное здание закупят новое оборудование и мебель. Подрядчика уже определили, им стало ООО «АгроСтройАльянс».

Сейчас в центре занимаются 434 ребенка. Чтобы не прекращать занятия, воспитанникам учреждения выделили помещение, которое расположено недалеко — в школе № 1.

Отметим, что реконструкцию центра выполнят в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».