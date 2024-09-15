Российская РЭБ разрушила планы Киева по наведению ракет

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) практически обнулили попытки ВСУ использовать систему GPS для наведения ракет. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на британский военный источник.

«Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее», — заявил источник издания.

По этой причине ВСУ нуждаются в поддержке США, от которых ждут передачи американских разведданных и целеуказаний. Только в этом случае украинские военные смогут применять британские ракеты Storm Shadow.

До этого издание сообщило, что президент США Джо Байден ждет от украинского лидера Владимира Зеленского «победного» плана, без которого не разрешит Киеву бить американскими ракетами вглубь территории России.

Ранее в Германии Зеленский просил союзников увеличить поставки средств ПВО и ракет. До этого в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов.

Член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян рассказал, как Россия может отреагировать на эскалацию Запада. По его словам, существует разные варианты, начиная от поддержки сил, противостоящих западным режимам и заканчивая ударами по разведдронам США над акваторией Черного моря.