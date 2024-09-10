Зеленский в Германии снова выпрашивал ПВО и ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил союзников нарастить поставки средств противовоздушной обороны и ракет. Претензия по поводу недостаточной военной помощи прозвучала на встрече стран НАТО на базе Рамштайн в Германии, сообщило РИА «Новости».

«В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными с нами в этой области», — сказал Зеленский.

При этом он не стал называть общее количество ЗРК, которые уже получила Украина. По словам Зеленского, число тех, которые еще не поставили, значительное.

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал Зеленского, выразил свое сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Во время выступления на базе Рамштайн украинский лидер не смог убедить союзников игнорировать красные линии России. В США ответили отказом поменять свою политику в отношении дальнобойных ракет.