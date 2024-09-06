Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов

Пентагон: Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи Украине

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президент США Джо Байден в ближайшее время сообщит о выделении нового пакета военной помощи Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи контактной группы по украинскому вопросу. Его слова привело РИА «Новости».

Остин выступил в Германии на американской авиационной базе Рамштайн. Сумма очередного транша составит 250 миллионов долларов, уточнил шеф Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в ФРГ, чтобы попросить у партнеров дальнобойное оружие и разрешение атаковать Россию. Глава государства встретится с главами Минобороны США и Германии.

До визита в ФРГ Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном военное сотрудничество. Украинский лидер пожаловался на дефицит систем ПВО и РЭБ, бронетехники и артиллерии.

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