Депутат Белик назвал вызовом участие ЧВК из США в нападении на Курскую область

Участие американской частной военной компании Forward Observation Group в украинском нападении на Курскую область не было удивительным. Такое заявление сделал депутат Дмитрий Белик в интервью РИА «Новости» .

«США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки. Это вызов со стороны США, на который, уверен, Россия обязательно ответит», — подчеркнул он.

Белик отметил, что Соединенные Штаты полностью вовлечены в украинский конфликт. По словам депутата, «ЧВК — это глаза и уши» американской армии во всех военных операциях украинской армии.

Forward Observations Group находится на Украине последние два года. Об этом свидетельствуют публикации главы компании Деррика Бэйлса. До этого в соцсети ЧВК появился снимок американских военных, которые участвовали в нападении на Курскую область. Как отметили в МИД России, участие ЧВК во вторжении на российскую территорию противоречит заявлениям администрации президента США Джо Байдена о якобы непричастности к нападению ВСУ на России.

Американская военная компания отказалась комментировать участие в атаке на курское приграничье. Всю ответственность представители переложили на Службу безопасности Украины.