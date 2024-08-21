Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область

РИА «Новости»: американская ЧВК не стала комментировать участие в операциях ВСУ

Фото: pxhere.com

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы могли участвовать в нападениях ВСУ на Курскую область, отказалась комментировать причастность к операции, сославшись на запрет со стороны СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании попросили все вопросы адресовать Службе безопасности Украины. В ЧВК подчеркнули, что комментарии по поводу участия в операциях ВСУ на Курской области давать не намерены.

Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала в Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием позируют на фоне бронемашины, а в геолокации указана Курская область. В подписи к фото авторы указали, что бойцы находились в Курске.

В МИД России отметили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе атаки на Курскую область свидетельствует о вовлеченности США в конфликт.

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