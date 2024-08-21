Появились доказательства, что американская ЧВК была на Украине еще с начала СВО

Участники ЧВК Forward Observations Group были на Украине последние два года

Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в операции ВСУ в Курской области, находится на Украине последние два года. Об этом свидетельствуют публикации главы компании Деррика Бэйлса в Instagram*.

Первый пост в аккаунте военного, опубликованный 26 февраля 2022 года, связан с действиями ЧВК на Украине. На фото — подбитый бронеавтомобиль, а в подписи - эмодзи с украинским флагом. Кроме того, в профили выкладывали снимки, на которых могли быть участники компании, а в геолокации стоял Киев.

Ранее Forward Observation Group опубликовала снимок американских военных, которые участвуют в нападении на Курскую область. На фото боевики позировали около бронеавтомобиля HMMWV, а сам пост подписали как «The boys in Kursk» (в переводе на русский — парни в Курске).

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