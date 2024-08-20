МИД России сообщил о вовлеченности США в атаку на Курскую область

Появившиеся доказательства участия американских частных военных компаний во вторжении ВСУ в Курскую область свидетельствуют о вовлеченности США в конфликт на Украине. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Заявление ведомство сделало в связи с вызовом временного поверенного в делах США в Москве Стефани Холмс в МИД.

Участие ЧВК во вторжении в Курскую область противоречит заявлениям администрации президента США Джо Байдена о якобы непричастности к нападению ВСУ на Россию, подчеркнули в пресс-службе.

Ведомство добавило, что появление сообщений об американской ЧВК на территории России явно указывает на вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в «замыслы президента Украины Владимира Зеленского».

Ранее американская ЧВК Forward Observation Group опубликовала снимки военных в социальной сети, указав на геолокации Курскую область. Боевики на кадрах позируют возле бронеавтомобиля HMMWV.