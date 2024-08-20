ЧВК США показала фото с боевиками, участвовавшими в атаке ВСУ на Курскую область

Частная военная компания Forward Observation Group из США опубликовала в Instagram* снимки американских военных, участвующих в нападении на Курскую область. На кадрах боевики позируют около бронеавтомобиля HMMWV.

На геолокации указана Курская область. Пост подписали как «The boys in Kursk» (в переводе на русский — парни в Курске). В центре фотографии стоит основатель военной компании Деррик Бейлс.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников на окраине Суджи. Боевую задачу выполнили с помощью удара ракеты с термобарической головной частью. В итоге ВСУ потеряли 15 боевиков.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, на Курском направлении есть польские и французские наемники. Операцией Украины могут руководить из штаба НАТО.

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