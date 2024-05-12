Ребенок и шесть взрослых пострадали при ударах ВСУ в Курской области | 360°

12 мая 2024, 21:07
Ребенок и шесть взрослых пострадали при ударах ВСУ в Курской области
Семь человек пострадали в результате атак ВСУ по Курской области
Семь взрослых и ребенок получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Украинские боевики сбросили четыре взрывных устройства рядом с селом Волфино Глушковского района на работников сельхозпредприятия, проводивших полевые работы. Пострадали пять человек. Их доставили в Глушковскую районную больницу.
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В поселке Теткино при атаке ВСУ ранения получила 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. В ближайшее время их доставят в районную больницу.
Также под ударами оказались обстреливались село Сергеевка, деревня Елизаветовка в Глушковском районе, пункт пропуска «Суджа», села Плехово, Гуево, Свердликово и Николаево-Дарьино. Никто из жителей не пострадал.
В Белгороде 12 мая после попадания украинской ракеты «Точка-У» обрушился подъезд жилого дома. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек. МЧС сообщало о восьми погибших.
Дети
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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