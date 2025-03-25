Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожили в аэропорту «Антонов» Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью RTV сообщил старший сержант ВС России Антон Шилов.

Он отметил, самый грузоподъемный самолет в мире стоял в ангаре, когда по нему что-то попало.

«Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие», — подчеркнул российский боец.

По его словам, ВСУ нанесли удар по самолету из ствольной артиллерии. Шилов добавил, что внутри «Мрии» находился украинский корректировщик, скрывавшийся от российских армии примерно два дня. О его судьбе ничего неизвестно.

В феврале 2022 года «Укроборонпром» сообщил об уничтожении самолета Ан-225 на аэродроме под Киевом. Позже стало известно, что разрушенное воздушное судно начали вывозить по частям из аэропорта в Гостомеле для утилизации.