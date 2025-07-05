Партию гуманитарной помощи передали из Балашихи бойцам СВО в госпитале

Ветераны Балашихинского отделения организации «Боевое братство» передали гуманитарную помощь участникам СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале. По просьбе персонала они отправили почти три тысячи керамических кружек и другие вещи.

Посуду будут использовать в столовой и буфете, а также предоставят в личное пользование раненым бойцам и персоналу. Помимо этого, в состав гуманитарной помощи включили комплекты нижнего белья и другие необходимые вещи.

«Мы гордимся нашими защитниками, не забываем о них и стараемся быть рядом в трудную минуту. Желаем всем бойцам стойкости, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — отметили в организации.

Балашихинское отделение «Боевого братства» регулярно помогает участникам специальной военной операции. Ветераны уделяют внимание военнослужащим на фронте и тем, кто находится на реабилитации в госпиталях.