Школу № 32 в Балашихе капитально отремонтируют к 1 сентября 2025 года

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Школу № 32 в Балашихе планируют капитально отремонтировать к началу нового учебного года. Недавно строительную готовность объекта оценили депутат Московской областной Думы Николай Черкасов, председатель Совета депутатов Геннадий Попов и заместитель начальника управления строительного комплекса Павел Вечтомов.

Подрядчик почти завершил строительные работы, подготовил стены к покраске, приступил к установке гидроизоляции и плитки в санузлах. Слаботочные системы выполнены на 70%. Также в ближайшее время начнутся работы по монтажу инженерных сетей.

«Самое главное решение, на мой взгляд, которое удалось реализовать администрации Балашихи, — централизованное теплоснабжение, а также решить проблему водоснабжения и подключения образовательного учреждения к центральным коммуникациям. Это во многом будет способствовать нормальному функционированию школы», — сказал Николай Черкасов.

В Балашихе также капитально ремонтируют гимназию № 1 имени Алексея Васильевича Баландина, детский сад на улице Маяковского и детский сад в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.

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