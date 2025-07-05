Школу № 32 в Балашихе капитально отремонтируют к 1 сентября 2025 года

Школу № 32 в Балашихе планируют капитально отремонтировать к началу нового учебного года. Недавно строительную готовность объекта оценили депутат Московской областной Думы Николай Черкасов, председатель Совета депутатов Геннадий Попов и заместитель начальника управления строительного комплекса Павел Вечтомов.

Подрядчик почти завершил строительные работы, подготовил стены к покраске, приступил к установке гидроизоляции и плитки в санузлах. Слаботочные системы выполнены на 70%. Также в ближайшее время начнутся работы по монтажу инженерных сетей.

«Самое главное решение, на мой взгляд, которое удалось реализовать администрации Балашихи, — централизованное теплоснабжение, а также решить проблему водоснабжения и подключения образовательного учреждения к центральным коммуникациям. Это во многом будет способствовать нормальному функционированию школы», — сказал Николай Черкасов.

В Балашихе также капитально ремонтируют гимназию № 1 имени Алексея Васильевича Баландина, детский сад на улице Маяковского и детский сад в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице.