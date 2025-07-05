В Дербенте похоронили погибшего вместе с Героем России Гудковым офицера

Похороны подполковника Наримана Шихалиева, погибшего в Курской области с заместителем главкома ВМС России Михаилом Гудковым, прошли в Дербенте. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Такие воины — яркое свидетельство самоотверженной преданности Отчизне, которую проявляют дагестанцы», — написал он.

Меликов рассказал, что Шихалиев родился в селе Дюбек Табасаранского района. Проходил службу в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. С февраля 2022 года находился на передовой линии фронта.

За заслуги и героизм подполковника наградили двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», орденом Доблести и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

О гибели Шихалиева стало известно 3 июля. Вместе с ним во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб Михаил Гудков. Александр Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМС.