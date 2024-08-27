Ракетную опасность объявили в Курской области

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказал глава региона.

До этого в Курской области объявляли ракетную опасность 26 августа.

Несколько дней назад в небе над Курском прогремели взрывы. В местных соцсетях горожан призывали отойти от окон.

Ранее серия взрывов прозвучала в Киеве и Хмельницкой области Украины. До этого Воздушные силы ВСУ объявили ракетную опасность по всей стране, объяснив это угрозой применения противником баллистического вооружения.

Утром 27 августа появились сообщения, что российские военные ударили по аэродрому ВСУ в городе Староконстантинов Хмельницкой области. На его территории находились более 30 арочных укрытий, где украинские военные парковали самолеты и хранили боеприпасы, включая натовские дальнобойные ракеты.