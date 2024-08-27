Подполье: ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области

Вооруженные силы России нанесли удары по городу Староконстантинов Хмельницкой области Украины. Снаряды упали на площадку перед военным аэродромом и в районе складов с боеприпасами ВСУ. Об этом в комментарии сообщил РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по комплексу бомбовых складов, построенных при СССР для хранения в том числе ядерного оружия.

Лебедев указал, что на территории аэродрома находились более 30 арочных укрытий, где украинские войска парковали самолеты и хранили боекомплекты, в том числе дальнобойные ракеты, полученные от стран НАТО. По его данным, эти ракеты использовались для ударов в направлении Крыма.

Координатор сопротивления рассказал, что некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени, а другие привели к мощной детонации.

Также в районе Староконстантинова удалось уничтожить, предположительно, систему ПВО противника, добавил Лебедев.

«По пока не подтвержденным данным, была уничтожена система ПВО», — сообщил он.

Ранее Лебедев рассказал, что в Киеве прогремели около 10 взрывов.