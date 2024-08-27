Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины

Серия новых взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прогремели взрывы… На Хмельнитчине слышны взрывы», — уточнил телеканал.

До этого Воздушные силы ВСУ объявили ракетную опасность во всех регионах страны. Гражданское население предупредили об угрозе применения противником баллистического вооружения.

В ночь на 27 августа взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье. Местные власти попросили горожан спуститься в укрытия.

Ранее в Киеве и на окраине украинской столице прогремели около 10 взрывов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, последствия ударов по украинской территории 26 августа негативно отразились на работе энергосистемы страны. Он оценил ее как критическую. Энергохолдинг ДТЭК в связи с этим ввел экстренные отключения электроэнергии по всей территории Украины.