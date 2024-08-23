Взрывы прогремели над Курском

«Над Курском громко. Отойдите от окон», — написали авторы публикации.

За минуту до этого о ракетной опасности в регионе сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее жительница курского села Черкасское рассказала, как просидела с матерью около недели в подвале, прячась от обстрелов украинских военных. По ее словам, сначала были обычные взрывы. Потом обстановка в селе усложнилась, и они с мамой услышали выстрелы из пулеметов. Также на улице были следы от танков.