Взрывы прогремели над Курском

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Взрывы раздались в небе над Курском. Об этом сообщил Telegram-канал «Сейм: новости Курской области».

«Над Курском громко. Отойдите от окон», — написали авторы публикации.

За минуту до этого о ракетной опасности в регионе сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее жительница курского села Черкасское рассказала, как просидела с матерью около недели в подвале, прячась от обстрелов украинских военных. По ее словам, сначала были обычные взрывы. Потом обстановка в селе усложнилась, и они с мамой услышали выстрелы из пулеметов. Также на улице были следы от танков.

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