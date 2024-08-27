Режим ракетной опасности ввели по всей Украине

Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности во всех регионах Украины

Во всех регионах Украины объявили ракетную опасность. Об угрозе применения баллистического оружия сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Ракетная опасность на всей территории Украины. <…> Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!» — заявили военные.

Первой воздушную тревогу ввели в 03:12 в Кировоградской области, затем в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Через девять минут особый режим действовал по всей стране.

Взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Местные власти призвали жителей не игнорировать сигнал тревоги и спуститься в укрытия. Телеканал «Общественное» рассказал о взрывах в Сумах и Ровно.

Серия взрывов прозвучала в Киеве, сообщили «Известия». В момент ударов в столице объявили воздушную тревогу.