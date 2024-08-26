В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Смирнов предупредил население о том, что нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. К ним относятся коридор, ванная и кладовая. Также тем, кто находится на улице, лучше зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

По данным российского Минобороны, за время боев в Курской области потери Вооруженных сил Украины превысили 6200 военнослужащих. Также военные России уничтожили 73 танка и другую военную технику.

Накануне ВС РФ отразили атаки украинских боевиков в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском. Обстановка в приграничье находится под контролем российской армии.