В ночь с 20 на 21 ноября российские военные сбили 275 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны уничтожили над Курской, Смоленской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Орловской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями. Кроме того, беспилотники перехватили над Черным морем и Крымом.

Из них 49 БПЛА сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Накануне в Луганской Народной Республике в результате ударов украинских беспилотников погибли водитель и экспедитор грузовика, перевозившего продукты питания. Еще пять жителей региона получили ранения.

В Смоленской области из-за атаки БПЛА пострадал объект энергетики. По словам губернатора региона Василия Анохина, погибших и раненых среди жителей нет.