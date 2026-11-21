В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью49 беспилотников. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбили 49 БПЛА противника», — написал глава региона.

Дрозденко уточнил, что отражение воздушной атаки продолжается. До этого он предупреждал, что мобильную связь в регионе могут ограничить.

Днем ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате налета украинских беспилотников повреждения получили гражданский промышленный объект, энергетическая инфраструктура и частный жилой дом.