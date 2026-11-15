360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

    Фото: РИА «Новости»

    За прошедшие сутки ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области, два мирных жителя пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в «Максе».

    Силы ПВО сбили и подавили на территории области 166 беспилотников.

    «Противник совершил семь артиллерийских обстрелов. Кроме того, пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА», — отметил чиновник.
    В Белгородском и Валуйском округах пострадали два мирных жителя, их отвезли в больницы и оказывают помощь, добавил он.

    По информации областного оперштаба, один мужчина получил ранения при атаке FPV-дрона в селе Отрадное, второй — в городе Валуйки.

    Ранее украинский БПЛА разрушил дом под Белгородом. Погибла семья из трех человек.

    Читайте также

    Собака сбежавшего пулеметчика ВСУ прижилась у российских военных

    ВСУ лишились 50 единиц живой силы и склада БПЛА в Харьковской области

    Официальный сайт президента Украины

    Микроавтобус с детьми попал под удар ВСУ в белгородском селе Введенская Готня

    Собака сбежавшего пулеметчика ВСУ прижилась у российских военных

    ВСУ лишились 50 единиц живой силы и склада БПЛА в Харьковской области

    Официальный сайт президента Украины

    Микроавтобус с детьми попал под удар ВСУ в белгородском селе Введенская Готня