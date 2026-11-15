Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
За прошедшие сутки ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области, два мирных жителя пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в «Максе».
Силы ПВО сбили и подавили на территории области 166 беспилотников.
«Противник совершил семь артиллерийских обстрелов. Кроме того, пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА», — отметил чиновник.
В Белгородском и Валуйском округах пострадали два мирных жителя, их отвезли в больницы и оказывают помощь, добавил он.
По информации областного оперштаба, один мужчина получил ранения при атаке FPV-дрона в селе Отрадное, второй — в городе Валуйки.
Ранее украинский БПЛА разрушил дом под Белгородом. Погибла семья из трех человек.
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