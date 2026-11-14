Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». — добавил глава города.

Ранее в группировке войск «Север» сообщили, что за минувшую ночь российские расчеты ПВО в Харьковской и Сумской областях уничтожили 426 беспилотников ВСУ, летевших к границе с Россией.

Радиолокационные станции обнаружили цели и передали из координаты коллегам из подразделений противовоздушной обороны. Точным огнем вражеские аппараты сбили.

Также ночью над российскими регионами уничтожили 29 беспилотников ВСУ.