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    Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

    Фото: 360.ru

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». — добавил глава города.

    Ранее в группировке войск «Север» сообщили, что за минувшую ночь российские расчеты ПВО в Харьковской и Сумской областях уничтожили 426 беспилотников ВСУ, летевших к границе с Россией.

    Радиолокационные станции обнаружили цели и передали из координаты коллегам из подразделений противовоздушной обороны. Точным огнем вражеские аппараты сбили.

    Также ночью над российскими регионами уничтожили 29 беспилотников ВСУ.

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